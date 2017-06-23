Як зазначалося сьогодні на черговій сесії міської ради, міський бюджет за перший квартал 2017 року у його дохідній частині виконано на 103,2 відсотка.

Також сесія затвердила зміни до цьогорічного бюджету – за рахунок перевиконання та надходження державних субвенцій збільшено доходи і видатки в цілому на суму 19,3 мільйона гривень.

У зв`язку з цим депутати проголосували за внутрішній перерозподіл видатків за різними статтями. Тим часом депутат Віталій Заріцький звернув увагу присутніх на недолік у підготовці бюджетного питання до розгляду на сесії: за його словами, воно не обговорювалося і не погоджувалося у депутатських комісіях перед внесенням на сесію, що є порушенням регламенту міської ради та суттєвим недопрацюванням з боку секретаря міської ради, який відповідає за підготовку до проведення сесії.

Також депутат зауважив на певну правову колізію щодо виділення коштів у рамках зазначених змін до бюджету на комунальне підприємство з охорони комунального майна, яке значиться у документі, як «Громадська варта». На переконання депутата бюджетні кошти міська рада має право виділяти комунальному підприємству, а не громадській організації.