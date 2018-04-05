Громадські слухання з обговорення майбутніх тарифів на проїзд відбулися неформально

Як вже повідомлялося, на 4 квітня у Палаці культури «Світлопільський» міською владою було призначено проведення громадських слухань з обговорення питання підвищення тарифів на перевезення пасажирів у громадському транспорті. Таке розпорядження підписав міський голова Степан Цапюк на вимогу громадськості – за зверненням голови ГО «Думка громади Олександрії» Олександра Кіяшка. На переконання активіста, різке здорожчання тарифів матиме дуже негативну реакцію з боку мешканців міста, тому є необхідність обговорення доцільності такого кроку міської влади. Рішення ж про підвищення вартості проїзду у міських автобусах розглядалося виконавчим комітетом Олександрійської міської ради ще на початку року.

Але громадські слухання як такі, не відбулись: на них прийшли всього 58 осіб замість мінімально необхідних трьохста жителів міста. Про це повідомив сам С.Цапюк і відмовився проводити слухання, пославшись на їхню нелегітимність з точки зору законодавств ста. При цьому він не пропустив нагоди звинуватити у бездіяльності громадськість та дорікнути зі сцени зали її активістам за погану роботу з організації явки на цей захід, а заодно – і жителям міста, «яким питання громадського транспорту байдуже». У відповідь люди з зали поскаржилися голові на недостатню інформацію з боку міської влади про проведення слухань. Як завжди у таких випадках, не обійшлося без взаємної словесної перепалки та різких висловлювань і звинувачень з боку міського голови (котрі не мали ніякого відношення до суті заходу) на адресу громадських активістів.

Що привертало увагу – у залі зовсім не було представників бюджетних закладів, комунальних підприємств тощо, які зазвичай на всіх інших громадських слуханнях складали більше дев`яноста відсотків кворуму для набрання необхідних 300 голосів.

Та хоча слухання і не були проведені, але Степан Цапюк все ж провів їх, так би мовити, неформально: він доручив начальнику управління економіки Ростиславу Черевашку провести відповідну роз`яснювальну робту. Той з трибуни, з демонстрацією слайдів інфографіки та цифр обґрунтовував, як необхідно привести до відповідності тарифи наскільки мають вдарити по кишені пасажирів ці тарифні рішення.

Отже, нагадаємо, згідно з пропозиціями перевізників, які працюють у місті, вартість квитка проїзду по місту має зрости до 7 – 7,5 гривень, а з Олександрії до її селищ – до 10 – 11 гривень. Натомість робоча група, створена спеціально управлінням економіки для перевірки тарифів, після обстеження пасажиропотоків вважає гранично можливою вартість проїзду громадським транспортом відповідно 5,5 та 8,5 гривень відповідно, зазначив управлінець В.Черевашко.

Далі розпочалися дебати у вигляді запитань і відповідей, які стосувалися деяких незручних графіків руху автобусів, низької якості доріг тощо. Що ж стосується головної теми зібрання, то по ній ніяких рішень прийнято не було, протокол також не вівся з причини, означеної міським головою вище. Відтепер своє слово остаточне стосовно тарифів на пасажироперевезення має сказати тільки виконком міської ради.