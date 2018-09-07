Громадські слухання з оцінки впливу на довкілля оптимізації опалення міста здивували олександрійців

Шостого вересня в приміщенні Олександрійської дитячої музичної школи пройшли громадські слухання з питання обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля від реалізації проекту «Оптимізація системи теплозабезпечення проекту м. Олександрії».

Цього разу процедура слухань дещо відрізнялася від попередніх подібних: їх вів не міський голова, хоча він і був присутній в залі. А головував на зборах приїжджий головний спеціаліст з охорони земельних ресурсів і надр Управління земельних і водних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України Дмитро Струков.

Згідно з порядком денним він спочатку надав слово для доповіді заступнику директора КП «Теплокомуненерго» Анатолію Молчану, аби той пояснив суть проекту оптимізації міського теплозабезпечення і мету громадських слухань. Фахівець розпочав свою промову дуже здалеку: він нагадав присутнім про давно відомий і великомасштабний проект оптимізації міської системи централізованого теплопостачання міста, який передбачав поступовий перехід від магістральних теплових мереж і великих районних котелень до невеликих і високоекономічних автономних, яких у кінцевому підсумку планувалося збудувати 25 штук у різних мікрорайонах міста. Як відомо олександрійцям, з початку двохтисячних років завдяки інвестиціям таких мінікотелень у місті було збудовано декілька, що дало певне зменшення споживання природного газу і втрат тепла через зношені магістральні трубопроводи, котрі стали непотрібними у мікрорайонах з автономними котельнями. Начебто все йшло якнайкраще і залишається тільки продовжувати модернізацію в обраному напрямку, розповідав неквапливо А.Молчан, дедалі більше заглиблюючись у технічні деталі і подробиці проекту. Схоже було, доповідь заступника директора триватиме не менше трьох годин і 329 присутніх слухачів помітно занудьгували: хтось заглибився у свій мобільний телефон, інші щось читали або тихцем розмовляли між собою про щось своє…

Першим не витримав міський голова Степан Цапюк. Він різко перервав А.Молчана і сказав, що його доповідь нікуди не годиться: вона беззмістовна і не інформативна, оскільки не містить жодної цифри і порівняння, як було до оптимізації і як буде після. І незважаючи на заперечення головуючого столичного чиновника, котрий намагався відстояти право доповідача довести промову до кінця, декількома доступними для розуміння широким загалом реченнями пояснив стан справ. Вони полягали у тому, що для подальшої реалізації згаданого довготривалого проекту потрібні немалі кошти і їх раніше надавали у вигляді вигідних кредитів міжнародні фінансові організації. Але останнім часом щось пішло не так: експерти кредиторів не схвалили вищезгаданий існуючий грандіозний проект оптимізації, головною особливістю якого була відмова від довгих трубопроводів і громіздких котелень і схилилися на бік… централізованого теплопостачання. Відтак модернізація системи опалення міста повернулася до того, від чого пішла: надалі доведеться просто оновлювати те, що є і не вигадувати ніяких «велосипедів».

Взагалі у ході розлогої і неквапливої доповіді А.Молчана Степан Цапюк неодноразово його перебивав і коротко «перекладав» інформацію доповідача на «людську» мову, Це викликало протести столичного головуючого, але мер все одно не упускав можливості нагадати таким чином, хто у цій хаті господар. Одним словом, цікаво було спостерігати, як троє головних дійових осіб по черзі тягнуть «ковдру» ініціативи кожен на себе…

Якщо повернутися до змісту слухань, то суть їх така. Аби отримати черговий кредитний транш від західноєвропейських кредиторів, проект оптимізації у подальшому передбачає заміну застарілих котлоагрегатів на сучасне обладнання у котельні №35, центральній та південній. Також необхідно збудувати нову котельню у Південно-західному мікрорайоні міста і замінити зношені трубопроводи на нові сучасні. Все це дасть економію споживання природного газу та інших енергоносіїв, зменшить викиди в атмосферу і навантаження на водний басейн міста, відповідно поліпшить екологічний стан довкілля. Саме цей проект і схвалив для кредитування Європейський інвестиційний банк, котрий виділить на пільгових умовах з відстрочкою повернення на 5 років 14.7 мільйона євро.

А оскільки в грудні 2017 року набрав чинності Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», то для отримання згаданого омріяного кредиту необхідне дотримання вимоги нового закону – провести обговорення отриманої оцінки з громадою міста. Отож столичний міністерський гість і прибув до Олександрії, аби провести цей захід у рамках екологічного законодавства. Далі Міністерством екології буде затверджено звіт громадських слухань та зроблено остаточний висновок про вплив на наше довкілля подальшої оптимізації системи централізованого теплопостачання. Тільки після цього з`являться підстави розглядати питання надання кредиту Європейським інвестиційним банком нашому «Теплокомуненерго». Можливо, ТКЕ отримає перший транш кредиту не раніше 2019 року. Ось такий довгий логічний ланцюжок вибудувався із загалом чистої формальної процедури.

Під завершення слухань головуючий Д.Струков попередив залу: «Повинен вас засмутити: голосування не буде» і закрив збори. Присутній народ, судячи з усього, не дуже засмутився. Але принаймні, трохи здивувався: подібних громадських слухань, де господарем насправді є гість, та ще й зі своїм «уставом», у нас ще не проводилося. Але закон є закон, як казали колись римляни…