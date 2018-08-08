Громадських лідерів центральних областей запрошують до «Студій політичної освіти»

Громадська організація «Центр суспільних досліджень» разом із Всеукраїнської громадською організацією «Молодий Народний Рух» оголошує набір учасників до проекту «Студії політичної освіти».

Організатори запрошують молодіжних лідерів та активістів Полтавської, Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей на 2-денне навчання, що пройде 15-16 вересня у м. Києві.

Навчання включає такі блоки:

політичні ідеології;

повноваження та функції органів місцевої влади та місцевого самоврядування;

місцевий бюджет: принципи формування та виконання;

аналіз видатків на молодіжну політику, методи аналізу місцевих проблем;

проведення адвокаційних кампаній з метою впливу на прийняття рішень місцевою владою.

Участь у заході – безкоштовна. Організатори забезпечують проживання та харчування. Проїзд до Києва здійснюється за власний рахунок.

Кількість місць обмежена. Для участі у навчанні необхідно заповнити анкету https://goo.gl/forms/KDczv9Nu9JrXcWHu2 .

За додатковою інформацією можна звертатися за тел. (0990478418), або на електронну скриньку art.morco@gmail.com.