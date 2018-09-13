Громадський порядок під час матчу Олександрія – Шахтар охоронятимуть150 поліцейських

У суботу, 15 вересня, КСК «Ніка» в м. Олександрія буде приймати матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги між ФК “Олександрія” (м. Олександрія) та ФК “Шахтар” (м. Донецьк).

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.

Матч лідерів нинішнього Чемпіонату викликав неабиякий ажиотаж. На матч завітає близько 5000 вболівальників, стадіон «Ніка» відкриється за півтори години до початку матчу. Тому вболівальників просять прийти на матч за годину до гри.

Тож, для забезпечення порядку, працівники поліції просять громадян дотримуватися порядку, а також виявляти пильність, особливо у місцях масового перебування людей.