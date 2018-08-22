Грошей на LED-світильники не вистачає: «СвітлоЦентр» позичить 3 мільйони

Сьогодні, 22 серпня відбулася 49-а позачергова сесія Олександрійської міської ради. Першим питанням порядку денного розглядався проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2018 № 498 «Про надання згоди на отримання кредитної лінії комунальному підприємству «СвітлоЦентр» Олександрійської міської ради».

Друге питання – про внесення змін до Програми енергозбереження та комплексної модернізації вуличного освітлення м. Олександрії і приміських територій на 2016 – 2020 р.р.

Після того, як присутні депутати проголосували за порядок денний в цілому, міський голова Степан Цапюк оголосив десятихвилинну перерву для обговорення і прийняття висновків у депутатських комісіях. Далі сесія продовжила роботу, в ході якої обидва проекти рішень були ухвалені.

Для довідки: сума кредиту, на отримання якого міська рада надала дозвіл «СвітлоЦентру», становить 3 мільйони гривень і призначатиметься він на придбання нових вуличних LED (світлодіодних) світильників. Як пояснили «Голосу Громади» компетентні джерела, кошти, передбачені бюджетом згідно з відповідною програмою, витрачені на поточні роботи з модернізації вуличного освітлення (зокрема у Південному мікрорайоні міста) у першому півріччі цього року, тому постала потреба відкриття кредитної лінії. Зіграв свою негативну роль, за словами фахівців, і ріст цін на придбання освітлювальних приладів.