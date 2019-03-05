Група розповсюджувачів психотропних речовин на Кіровоградщині постане перед судом

Поліція Кіровоградської області направила до суду обвинувальний акт стосовно членів організованої злочинної групи, які займалися збутом психотропних речовин.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кірровоградської області.

У ході розслідування встановлено, що особи налагодили канал постачання на територію області психотропної речовини – метамфетамін та й надалі збували її наркозалежним громадянам в обласному центрі та Кропивницькому районі.

Працівниками поліції було доведено причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибухових речовин) КК України.

Даним особам загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.



