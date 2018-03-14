Гривні номіналом 1, 2, 5 та 10 незабаром будуть тільки металевими

Сьогодні, 14 березня у Нацбанку України відбулася презентація нових обігових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень – про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Зазначається, що мета випуску цих монет – заміна банкнот відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу, а причина – економічна недоцільність використання паперових грошей, термін служби яких до повної зношеності становить, на думку фахівців, всього 2-4 роки.

“Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, доки монети природно та поступово не замістять банкноти в обігу”, – додає прес-служба. Передбачається також, що вподовж найближчих двох років можливе введення і монет номіналом 20 гривень.

У головного фінансового регулятора держави також зазначили, що оновлення номінального ряду національної валюти – планове та розпочалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, уведеної в обіг 9 березня 2015 року.

Раніше Нацбанк підготував проект постанови, якою пропонується припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, що також продиктовано економічними міркуваннями.