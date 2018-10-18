Над сільськогосподарськими угіддями з літаків будуть розкидати спеціальні брикети

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Держпродспоживслужба області звертається з проханням до жителів Кіровоградщини бути пильними. Над лісовими та сільськогосподарськими угіддями області та за територіями населених пунктів з літаків будуть розкидати брикети – приманки, мають невеликі розміри з запахом м’ясокісткового борошна, що містять всередині желеподібну капсулу з вакциною проти сказу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку  ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області у facebook.

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Такі дії відбуваються з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

Дані брикети-приманки є безпечною для людей і тварин, але  натрапивши на неї ні в якому разі не беріть їх руками та не переміщуйте з місць розкладання.

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