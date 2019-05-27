Губернатор Кіровоградщини Сергій Кузьменко звернувся до новообраного президента Володимира Зеленського

Сьогодні, 27 травня, відбулася щопонеділкова апаратна нарада під керівництвом голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Під час наради очільник області побажав президенту України Володимиру Зеленському успіхів у роботі.

«Пройшов перший тиждень роботи новообраного президента України Володимира Зеленського. Бажаю йому успіхів у роботі. Бо успішний президент – успішна країна», – сказав Сергій Анатолійович.

Він зазначив, що, згідно з оголошенням нового президента, 21 липня 2019 року відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради.

«Прошу людей, які на Кіровоградщині займаються організацією виборчого процесу, якісно провести цю роботу. Вибори президента у нас пройшли на високому рівні й без значних порушень. Тому звертаються до голів районів та фахівців облдержадміністрації – це наша зона відповідальності. На виборчих дільницях людям має бути комфортно, а списки виборців – грамотно підготовлені, щоб не було ніяких нарікань ні від суспільства, ні від засобів масової інформації, ні від правоохоронців», – зазначив Сергій Кузьменко.