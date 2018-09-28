Гуртожитки на Олександрійщині можуть передати у власність територіальних громад

Відбулося засідання обласної комісії з розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт облдердадміністрації.

Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко повідомив, що Урядом було схвалено концепцію Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків державної власності у власність місцевих територіальних громад на 2019-2021 роки. Зазначена концепція є основним кроком до розробки і прийняття відповідної програми, яка у подальшому дозволить мешканцям гуртожитків врешті приватизувати свої помешкання.

На засіданні обговорювали те, що потрібно створювати переліки с конкретними термінами передачі гуртожитків у власність територіальних громад. В свою чергу, депутати місцевих рад повинні їх затвердити в наближчий термін і направити до облдержадміністрації для подальшої передачі Мінрегіону і включення до загального переліку державної програми.

По словам директора департаменту житлово-комунального господарства ОДА Ольги

Довжук в області налічується 21 гуртожиток державної та приватної власност. З низ 18 можуть бути передані у комунальну власність. Ці гуртожитки розташовані в обласному центрі, у містах Олександрії, Знам’янці, Світловодську, а також у низці районів області. У них проживає понад 1200 осіб.