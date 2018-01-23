Харчування дітей у школах, асфальтування, освітлення та дитячі майданчики – проблеми, які найбільше цікавлять олександрійців

На початку проведення засідання чергової сесії Олександрійської міської ради депутати, традиційно, озвучили депутатські звернення, з якими до них звернулися виборці.

Серед питань, які найбільше турбують олександрійців – харчування дітей 1-4 класів у школах, облаштування освітлення, встановлення дитячого майданчика, ремонтування в під’їздах та асфальтування.

Так з проханням від мешканців гуртожитку, розташованого по проспекту Соборному, 134 звернувся депутат від “Самопомочі” Микола Воробченко. Депутат повідомив, що у гуртожитку проживає досить багато родин з дітьми, проте малеча не має повноцінного дозвілля, адже у дворі відсутній дитячий майданчик. На що міський голова Степан Цапюк запропонував проводити дозвілля на майданчику, облаштованому у сусідньому дворі, бо коштів на встановлення нового в бюджеті немає.

Депутат Віталій Заріцький від “Солідарності” нагадав про давню проблему, пов’язану з відсутністю асфальту біля третього відділення Нової пошти. На сьогодні усі авто, включаючи й важковагові, їдуть через арку – будинки по пр. Соборний, 111,113,115, де в 2016 році асфальтування було проведено за власний кошт. Проте через відсутність асфальтування на зазначеній депутатом території відділення Нової пошти, вже заасфальтована дорога буде просто розбита.

Питання ремонтування дороги на Заводському мікрорайоні озвучив депутат від “Радикальної партії” Сергій Гриценко. Люди просять розширити дорогу, аби була можливість проїзду автобусу. Питання асфальтування проміжку тротуару по вулицям Софіївській (колишня Луначарського) та Козацької (Червоного козацтва) також підняв депутат від “Опозиційного блоку” Олег Банковський.

Іншим питанням, що турбує олександрійців – це питання облаштування вуличного освітлення. Як зазначив депутат, в темну пору доби просуватися в районі вулиці Героїв Сталінграду, 17, 21, 25 небезпечно і не тільки через можливість травмуватися, бо повністю відсутнє освітлення тротуарів, а й через ризик зіткнутися з кримінальними елементами, які користуючись темрявою здійснюють злочини (грабіж, розбійні напади, хуліганські дії тощо) проти поодиноких перехожих.

Галина Кісельова від “Опозиційного блоку” озвучила проблеми будинку 8 по вулиці Трудових резервів, зазначивши, що ремонтні роботи проводилися в 1979 році.

Проте найважливішим серед звернень, розглянутих під час засідання, було питання безкоштовного харчування дітей 1-4 класів. Колективне звернення подали депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність”. Звернення викликало бурхливу реакцію міського голови, який зазначив, що пільговим категоріям дітей харчування, відповідно до законодавства, збережене.

Зважаючи на те, що, що усі звернення, озвучені депутатами перед початком сесії, були одноголосно підтримані,матимемо надію, що школярі молодших класів, все ж таки, будуть харчуватися безкоштовно.