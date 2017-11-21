Хлопчик зі Звенигородки, якого покусав собака, пішов на поправку (ВІДЕО)

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Скрі-фото з відео-сюжету ТСН

Сюжет про маленького хлопчика зі Звенигородки, якого покусав домашній улюбленець Нора породи Маламут показали в програмі ТСН на телеканалі 1+1, вчора 20 листопада.

Коли хлопчик хотів погратися з домашнім псом, собака розірвала хлопчикові щічки та прокусила носову перетинку. Хлопчика доправили до Кіровоградської дитячої лікарні, де провели відповідні медичні заходи.

Наразі з хлопчиком все гаразд, проте дитині ще знадобиться пластична операція.

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