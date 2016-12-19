Сьогодні вранці, 19 грудня о 7:05 до Олександрійського відділу поліції надійшло звернення з центральної міської лікарні №1 про те, що до них поступив хлопець з колото-різаним проникним пораненням. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на інспектора Олександрійського відділу поліції Оксана Міхно.

Правоохоронці встановлюють обставини справи, за яких 23-річному мешканцю міста Олександрії нанесено ножове поранення.

По даній справі відкрито кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України: «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження».

Крім цього, Олександрійські новини з посиланням на власні джерела повідомляють, що хлопець наніс собі ножові поранення сам через те, що кохана дівчина не відповіла на його почуття взаємністю. Тому, ймовірно, саме через це молодик вирішив вдарити себе ножем на очах у дівчини та її подруги.

Наразі ж олександрієць перебуває у лікарні.