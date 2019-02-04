Хочеш стати майстром з металообробки? Шанс безкоштовно опанувати професією фрезерувальника є у кожного олександрійця

У лютому поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «Фрезерувальник».

Фрезерувальник – фахівець по роботах на фрезерному верстаті. Виконує на фрезерному верстаті обробку металевих виробів. За кресленням деталі та технологічною картою визначає послідовність обробки деталі. За допомогою вимірювальних інструментів перевіряє відповідність деталі кресленнями. Використовує електромеханічне обладнання (фрезерний верстат) і вимірювальні інструменти.

Навчання розпочинається з 04 лютого поточного року, термін навчання 3,4 міс.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавили вказані професії, за більш детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості.