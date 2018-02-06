«Хочу-можу-треба»: школярі Олександрійщини дізнавалися формулу вибору професії

Нещодавно, за ініціативи Олександрійського центру зайнятості спільно з Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олександрійського району, в Червонокам’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів та Куколівському навчально-виховному комплексі було проведено ряд профорієнтаційних заходів.

Зокрема з учнями старших класів були проведені профорієнтаційні заходи, спрямовані на допомогу у професійному самовизначенні. Так, на уроках діти дізналися про формулу вибору професії «хочу-можу-треба»; визначили типові помилки, які можуть бути допущені під час вибору майбутнього професійного шляху; за допомогою барометру ознайомилися з професіями, яких потребує наш регіон та дізнались про тенденції розвитку ринку праці.

Також під час зустрічі школярі мали можливість ознайомитися з класифікацією професій, вимогами, які ставить професія до людини та з професійно-технічними навчальними закладами Олександрійщини.

Наприкінці заходу всі бажаючі отримали індивідуальні професійні консультації фахівців Олександрійського міськрайонного центру зайнятості. Психолог Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Діана Сперисенко, з метою розвитку впевненості у собі, формування позитивної самооцінки та прихильного відношення до себе, провела зі старшокласниками бесіду з елементами тренінгу на тему «Способи і шляхи ефективного спілкування».