Хореографічний колектив “Вікторія” привіз перемогу з Всеукраїнського конкурсу дитячої та юнацької творчості

Хореографічний колектив Центру дитячої та юнацької творчості Олександрійського району при Користівській загальноосвітній школі “Вікторія” взяв участь у восьмому Всеукраїнському конкурсі дитячої та юнацької творчості «Таланти ОСЕНІ – 2017».

Призове перше місце вихованці Віти Швець вибороли поміж багатьох колективів з Києва, Дніпра, Кривого Рогу, Полтавської області. Про це розповідає “Приютівська громада” .

Конкурс проходив у Києві в дитячій школі мистецтв імені С.Турчака. Серед поважного журі: українська актриса театру і кіно Наталя Васько, художник, дизайнер, член Національної спілки майстрів України Олеся Вакуленко, заслужена артистка України, хореограф Дарія Крейдун та інші.

Так, у номінації “Народна стилізація «Лезгінка» та «Виноградна історія» танцюристи з Олександрійщини стали переможцями та вибороли І місце, а в естрадній хореографії «Рок-н-ролл» – ІІ місце.