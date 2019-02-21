Хто труїть олександрійців: в аптеках міста та району вилучили наркотичні речовини

В результаті обшуків, проведених в аптеках м. Олександрія та смт Приютівка було виявлено факт незаконного продажу та відповідно вилучено речовини, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, що включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Продаж даних прекурсорів здійснювався без належних документів у трьох аптеках вище зазначених населених пунктів, керівники яких мають безпосереднє відношення до міської партійної організації ВО “Батьківщина”.



Дану інформацію кореспондентам Голосу Громади підтвердило джерело в правоохоронних органах. Так, тривалий час однією з аптек, яка сьогодні є “фігурантом” кримінального провадження опікувалася заступниця голови Олександрійської міської організації партії “Батьківщина”, а нині – діючий член виконавчого комітету Олександрійської міської ради, який також є представником від місцевої “Батьківщини”.

Вчора ж, 20 лютого, за намагання “зам’яти” справу за фактом збуту прекурсорів наркотичних речовин та подальшу їх реалізацію з мережі аптек було затримано особу, яка намагалася дати хабаря представникові поліції у розмірі 4000 грн. За даним фактом наразі тривають першочергові слідчі дії та обшук за місцем проживання фігуранта.

Військовою прокуратурою Південного регіону затриманій особі готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та заплановано направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Чи матиме такий стан речей позитивні наслідки для звичайних олександрійців, котрі потерпають від діяльності ось таких псевдоаптек покаже час, проте будемо сподіватися, що подібні заходи змінять криміногенну обстановку в місті в бік зменшення.

Нагадаємо, що 12 лютого із членів партії Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» було виключено Олену Богоявленську (діючий секретар міської ради) з цікавим формулюванням: “… за аморальні вчинки та дії, що наносять шкоду авторитету партії …”.