Хто в Україні має право на отримання соціального житла

Верховна Рада України внесла зміни до законодавства “Про житловий фонд соціального значення”, включивши в свою чергу на житлову площу фонду соціального значення внутрішніх переселенців і ще декілька категорій громадян. Відповідний закон було оприлюднено на сайті парламенту. Інформує Голос Громади з посиланням на офіційний сайт UBR.

Отже, стати на соціальний квартирний облік мають право наступні категорії українців: громадяни, для яких таке житло являється єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону;

українці, середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік (у розрахунку на одну людину) в сумі менше средньої ціни оренди житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму встановленого законодавством;

внутрішньо переміщені особи, у яких немає другого житла для проживання на подконтрольній українському уряду территорії або житло яких зруйновано і не придатне для життя.

Як відомо, 15 травня у Верховній Раді законопроект, який передбачає право внутрішніх переселенців мають можливість ставати на квартирний облік, був підтриманий в першому читанні, проте перед другим читанням було прийнято рішення внести деякі правки.