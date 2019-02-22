Хто вони: у 103 окрузі на Кіровоградщині назвали довірених осіб кандидатів у Президенти на виборах

ЦВК зареєструвала представників від кандидатів у Президенти у 103 окрузі Кіровоградської області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Гречка.

Олега Ляшка у територіальному окрузі №103 представлятиме Андрій Гулий.

Члени Радикальної партії частково представлятимуть в області й іншого кандидата у Президенти – Руслана Ригованова. Представником у окрузі виступає Інна Білик.

Юлія Тимошенко має п`ять довірених осіб на Кіровоградщині. У 103 окрузі – Віталій Журавльов – депутат Олександрійської районної ради від ВО «Батьківщина».

Анатолія Гриценка у Кіровоградській області представлятиме Ірина Кабанова.

Інтереси Руслана Кошулинського відстоюватиме Олександр Ромащенко – депутат Долинської міської ради від ВО «Свобода».

За Андрія Садового у 103 окрузі виступатиме Михайло Матвієнко, що представляє політичну силу «Самопоміч» в Олександрійській міській раді.

Довірена особа кандидата у Президенти Юрія Бойка – Юрій Нос.

Володимира Зеленського представлятиме В`ячеслав Севастяненко.

Є декілька кандидатів у Президенти, які не мають своїх представників у 103 окрузі Кіровоградщини. Серед них Олександр Вілкул, Олександр Данилюк та Сергій Тарута.

Довідково: згідно з пунктом 2 статті 67 Закону України «Про вибори Президента України» довірені особи кандидата ведуть агітацію за обрання його Президентом України, сприяють кандидату на пост Президента України у проведенні виборчого процесу, представляють інтереси кандидата у відносинах з виборчими комісіями, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, виборцями.