Імітація дзвінків з-за кордону як новий шахрайський метод телефонних злочинців

Попереджаємо українців про нову аферу від телефонних шахраїв, повідомляє “Голос Громади”.

Суть афери полягає в імітації дзвінків з-за кордону, що здійснюється за допомогою IP-телефонії, зокрема надсилають СМС з проханням передзвонити на Viber або WhatsApp.

Ціль аферистів – вкрасти дані сімки, тому їм потрібно для підтвердження надати оператору останні три вхідні дзвінки, і назвати суму поповнення рахунку. Тому не можна передзвонювати й відсилати повідомлення на такі номери.

Аби порушити план аферистів після таких дзвінків потрібно попросити декількох друзів і родичів передзвонити вам. За інформацією з сайту Знай.