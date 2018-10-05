Інформаційний захід з питань легалізації праці для підприємців Кіровоградщини

3-го жовтня у сесійній залі міської ради відбулася зустріч керівництва Управління Держпраці у Кіровоградській області з директорами промислових підприємств та підприємцями. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт міської ради.

Серед присутніх були також керівники управління праці, податкової інспекції та соціального захисту населення і управління економіки.

Підприємців ознайомили з особливостями реєстрації трудових відносин, повноваженнями державних інспекторів щодо здійснення перевірок, порядком їх проведення, а також зі штрафними санкціями, передбаченими за порушення законодавства. Розповідали про необхідність легалізації найманої праці, відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства, а також посилення співпраці між пенсійним фондом, фіскальною службою, Нацполіцією та управлінням Держпраці.

Представник податкової інспекції ознайомили присутніх з особливостями укладання цивільно-правових угод між роботодавцем і працівником.

Присутні мали нагоду поставити запитання та отримати вичерпні відповіді фахівців.