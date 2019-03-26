Інформація для підприємців Олександрійщини: міфи та правда про сплату ЄСВ

Займатися підприємницькою діяльністю в усі часи було не просто. Проте найбільш сміливі та відчайдушні все ж таки пробували власні сили на ниві підприємництва. Для декого така діяльність стала стартом, іншим – підприємництво відкрило нові горизонти, а дехто зрозумів, що власна справа – не те, чим варто було б займатися.

Проте всі, хто мали статус фізичної особи – підприємця, стикалися з поняттями «страховий внесок», «страховий стаж». Що ж повинні знати ті, хто займається підприємницькою діяльністю?

Міф 1: Члени фермерського господарства – не підприємці, отже, не сплачують внески.

Правда:Відповідно до абзацу першого, абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 Закону України від 07.08.2010 року № 2464-VI«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фізичні особи – підприємці (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства нараховують єдиний внесок на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Міф 2: Хто не отримав дохід – не сплачує внески.

Правда:У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України від 07.08.2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (відповідно до пункту 4 частини першої статті 1). При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску(зазначені зміни внесені Законами № 1774-VIII від 06.12.2016, № 2148-VIII від 03.10.2017).

Отже, якщо фізична особа – підприємець не отримувала доходи протягом 2017 та 2018 року, не визначала базу нарахування єдиного внеску самостійно та, відповідно, не сплачувала внески в розмірі, не меншому за мінімальний, то така особа станом на 01.01.2019 року має заборгованість в сумі 18276,72 грн ((704,0х12 міс. 2017 р.=8448,0 грн) + (819,06х12 міс. 2018р.=9828,72 грн)).

У 2019 році мінімальний страховий внесок встановлений у розмірі 918,06 грн (мінімальна заробітна плата 4173 грн х 22 %).

Міф 3: Не може бути заборгованості зі сплати внесків, якщо особа не здійснює підприємницьку діяльність.

Правда: Фізичні особи – підприємці, які не здійснюють підприємницьку діяльність, не подають звітність та мають заборгованість зі сплати єдиного внеску зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до моменту державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Міф 4: Сплата внесків сьогодні і пенсія через десяток років – не пов’язані між собою поняття.

Правда:Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.За відсутності сплати страхових внесків застрахована особа втрачає страховий стаж та інші соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством.