Інформація для виборців: як проголосувати за місцем проживання, а не за місцем реєстрації

31 березня в Україні відбудуться вибори Президента 2019. Відповідно до законодавства українці мають можливість голосувати не за місцем реєстрації, а за місцем проживання.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Можливість голосування не за місцем прописки можливе у випадках:

– навчання,

– місце роботи,

– спадщина або оренда житла,

– відрядження.

Для цього виборцям необхідно не пізніше 26 березня, звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців ради та подати заяву, до якої додаються копії документів, що підтверджують необхідність тимчасової зміни голосування. Оригінали ж документів перевіряються на вірогідність до органів ведення Реєстру.

Виборці, виборча адреса яких знаходиться на території АРК та міста Севастополя, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

Про тимчасову зміну місця голосування виборцю видається посвідчення, яке діє ОДНОРАЗОВО.