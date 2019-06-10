Інформація про субсидії: правильне нарахування, використання та перерахунок, задля уникнення виникнення боргу

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Субсидіанти, які мали невикористані субсидії за жовтень 2018 – січень 2019 року, мали право скористатися ними до кінця опалювального сезону, тобто протягом лютого-квітня 2019 року. Тому борги, які виставили у червні таким домогосподарствам надавачі комунальних послуг, є не законними.

Якщо станом на травень в особистих кабінетах субсидіантів була переплата, а у червні з’явився борг, це привід для одержувачів житлових субсидій вимагати у газовиків, тепловиків та інших надавачів комунальних послуг перерахунку.

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Дізнатися причину походження боргу можна запросивши у комунальників помісячну роздруківку з інформацією: яка соціальна норма, скільки газу, води, тепла, світла фактично спожито домогосподарством, скільки сплачено, а скільки зекономлено. На основі цих даних можна визначити правомірність виставлення заборгованості та причин її виникнення.

Червневі платіжки за газ, електроенергію, воду та опалення в одержувачів субсидії з мінусом можливі лише у трьох випадках:

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по-перше, заборгованість у червневій платіжці могла з’явитися у тих людей, які за травень не сплатити рахунки за комунальні послуги.

По-друге, сім’ї, які споживають більше за надані їм соціальні нормативи повинні доплатити за фактично спожиту послугу понад норму.

По-третє, якщо у субсидіанта до початку опалювального сезону (2018-2019рр.) була накопичена заборгованість і не сплачена протягом зими. Така заборгованість субсидією не покривається і повинна сплачуватися субсидіантом самостійно.

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