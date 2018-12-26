Інформація щодо руху автотранспорту на автошляхах країни (ФОТО)

Управління УСДНС Кіровоградщини повідомляє про стан руху на автомобільних дорогах.

Станом на 9 годину ранку у Полтавській області ускладнено рух на автошляху М-03, між с. Красногорівка Великобагачанського р-ну та с. Червоне Хорольського р-ну (затор близько 20 км).

Працівники поліції перекрили рух для проведення розчищення доріг технікою автодору . Рух періодично поновлюється. Загалом до роботи залучено 9 одиниць техніки та 17 осіб, зокрема 5 одиниць техніки та 10 чоловік о/с, з них 3 пересувні пункти обігріву від управління ДСНС.

До Полтавської області додатково направлено важку інженерну техніку (ІМР – МЦШР ДСНС України, БАТ – Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС та БАТ – ГУ ДСНС у Дніпропетровській області).

До того ж ускладнено рух й на відрізку дороги Золотоноша – Кременчук (траса Н-08) поблизу с. Липове. В заторі знаходиться близько 50 автомобілів, для водіїв яких відкрили пункт обігріву в приміщенні школи с. Святилівка (розміщено 125 чол.). До розчищення руху на даному автошляху залучено 9 одиниць техніки та 21 чоловік, в тому числі від ДСНС 4 одиниці техніки та 14 чоловік, з них 2 пересувних пункти обігріву.

На автошляху Золотоноша – Кременчук (траса Н-08) у Черкаській області ускладнено рух на ділянці поблизу с. Тимченки Чорнобаївського району. В заторі перебуває близько 10 автомобілів. Загальна кількість залученої техніки та рятівників становить: 3 одиниці техніки та 9 чоловік, зокрема 1 одиниця техніки та 5 чоловік о/с ДСНС.

Координацію робіт здійснює штаб Укравтодору з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування.

На інших автомобільних дорогах державного та місцевого значення рух транспорту забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця.

Загалом надано допомогу у буксируванні більш як 650 транспортних засобів, у яких перебувало близько 1, 5 тисячі осіб. Для надання допомоги у буксируванні транспортних засобів від ДСНС залучалось понад 900 осіб та 250 одиниць техніки.

