Інформує Пенсійний фонд: виплати збільшених розмірів пенсій військовим пенсіонерам тривають

На Кіровоградщині перерахунку підлягають пенсії 12113 пенсіонерів силових структур (крім поліцейських). Для перерахунку головному управлінню Фонду в області необхідно було отримати довідки про розмір грошового забезпечення колишніх військових від відповідних силових відомств. Такі довідки надавалися поетапно і вже в березні 2018 року за додатковими списками було розпочато виплати перерахованих пенсій силовикам Кіровоградської області.

Станом на 06.04.2018 надано майже 90% від усіх необхідних довідок, проведено 7660 перерахунків, 5856 пенсіонерам вже виплачено доплати за січень-березень 2018 року та пенсії у новому розмірі.

Перерахунки пенсій силовикам тривають в індивідуальному порядку. Доплати за перерахунками будуть включатися в додаткові відомості протягом квітня. Тож усі перерахунки пенсій військовим пенсіонерам буде завершено протягом квітня.