Ініціативний вуличний трубач дарує олександрійцям чуттєві мелодійні виступи (ФОТО/ВІДЕО)

У ці хвилини біля супермаркету «АТБ», що знаходиться по вул.Братській (раніше Калініна), грає на трубі чоловік, повідомляє Голос Громади.

Таких музикантів кожного дня можна зустріти на вулицях міста. Однак, «фішка» виконання цього трубача в тому, що гру на музичному інструменті виконує під музичний супровід, що гучно лунає з колонки, яка встановлена поряд.

Олександрійці не залишаються байдужими такому чуттєвому, душевному, гарному та мелодійному виконані гри на трубі. Ви лише послухайте!

Як з`ясувалося, чоловік збирає кошти на лікування дитини.