Інклюзивна освіта на Олександрійщині: вже зовсім скоро в Новопразькій громаді може запрацювати інклюзивний ресурсний центр

Сьогодні серед важливих напрямків в розвитку сучасного суспільства є створення необхідних умов та зручного освітнього простору для дітей з особливими освітніми потребами, яких, нажаль, з кожним роком в нашій країні стає все більше. Саме турботливе та гідне ставлення оточуючих до таких дітей, спеціальна підготовка шкільних вчителів та відповідне матеріальне забезпечення зможе у подальшому змінити життя молодих людей з особливими потребами. Створення рівних можливостей навчання дасть їм шанс у майбутньому не бути ізольованими в соціумі, а навпаки – стати повноцінними його учасниками, адаптувавшись у суспільстві.

Олександрійщина, як і інші регіони нашої країни, підтримує державну програму на шляху формування та розвитку сучасної освіти для дітей з особливими потребами. Серйозним «кроком вперед» в цьому напрямку стане створення інклюзивно-ресурсного центру в Новопразькій громаді. Так, планується, що зазначений центр буде сформований на базі Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів Олександрійського району та надаватиме послуги дітям з особливими освітніми потребами, котрі навчаються в навчальних закладах та тим, що не відвідують освітній заклад. Наразі в школі-інтернаті працюють 23 вчителя-дефектолога, які вже мають досвід роботи з дітьми з особливими потребами та можуть бути залучені до роботи в інклюзивно-ресурсному центрі. Окрім вказаних фахівців до відповідної роботи в центрі необхідно також і залучення корекційних педагогів, логопедів, реабілітологів, психологів відповідної категорії, котрі зможуть надавати фахову методичну допомогу також і вчителям, які будуть навчати дітей з особливими потребами. Тож, можливо, що вже новий навчальний рік для цих особливих дітей в Новопразькій громаді розпочнеться у новому сучасному інклюзивно-ресурсному центрі.

Допомагають родинам виховувати особливих дітей також і в Приютівській громаді. Так, на сьогоднішній день в Протопопівській ЗШ І-ІІІ ступенів навчається 10 учнів з особливими освітніми потребами, двоє з яких наразі перебувають на індивідуальній формі навчання, а восьмеро – на інклюзивній. Для навчання цих дітей було сформовано окремий клас з відповідною матеріально-технічною базою – фотоапарат, планшет, мультимедійна акустична система, багатофункціональний пристрій, лего-конструктор, сенсорні таблиці, дошки магнітні, дидактичні картки та ігри, демонстраційний матеріал, кінетичний пісок та нанизувальні фігури тощо. Цього року школа також отримала ноутбук для використання його у навчанні дітей з особливими освітніми потребами, який першого вересня під час проведення урочистої лінійки передав заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев. Посадовець зазначив, що кожна особлива дитина обов’язково повинна відчувати підтримку з боку оточуючих, бути впевненою в собі. «А тому відповідний супровід дітей та створення для них сучасного безбар’єрного освітнього простору, яким наразі є спеціальні класи в Протопопівській та Войнівській загальноосвітніх школах, а також майбутній інклюзивно-ресурсний центр у Новопразькій громаді, повинні бути організовані на найвищому рівні», – підсумував Андрій Коломійцев.

На теперішній час навчання для дітей з особливими потребами побудоване за наступними напрямками: корекційно-розвитковий, соціально-адаптаційний, фізичний розвиток дітей. І все це поруч із постійною психолого-педагогічною підтримкою. Для роботи з учнями, які навчаються на інклюзивній формі навчання, залучено двадцять фахівців, із них троє асистентів вчителів, вчителі, практичний психолог, соціальний педагог. Шість педпрацівників пройшли курси підвищення кваліфікації за напрямом роботи з дітьми з ООП на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

«Новий 2018-2019 навчальний рік плануємо розпочати вже у відремонтованих класній кімнаті та приміщенні, пристосованому для занять з фізичної культури. Будемо продовжувати поповнювати матеріально-технічну базу навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками. Покращувати умови кабінету психологічного розвантаження для проведення корекційно-розвиткових занять. Передбачаємо залучити до роботи на посаду асистента вчителя ще одного фахівця та продовжити забезпечувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які надають освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами», – розповідає директор школи Валентина Бєляєва.

З 2012 року у Войнівській школі для дітей з особливими освітніми потребами функціонує сенсорна кімната. В 2017 році на доукомплектування та осучаснення кімнати було витрачено 13 тисяч 800 гривень з державного бюджету. Так, для занять з особливими дітьми було придбано спеціальну літературу, розвиткові та трафаретні ігри, кінетичний пісок, алфавіти, особливі підручники. Адже наразі у Войнівській школі навчається одинадцять дітей з особливими освітніми потребами, а це – найбільша кількість серед загальноосвітніх закладів Олександрійського району. На сьогоднішній день для забезпечення діток з особливими освітніми потребами для школи було придбане мультимедійне обладнання – проектор, мультимедійна дошка та ноутбук. Проте у планах, також, створення логопедичного центру на базі школи.

Зазначимо, що 12 липня минулого року Кабінет Міністрів України затвердив положення про інклюзивно-ресурсні центри, які покликані надавати психопедагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, оцінювати їх розвиток та супроводжувати дитину протягом всього навчального періоду – від 2-х до 18-ти років.