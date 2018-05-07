Іновації в роботі Олександрійського міськрайонного центру зайнятості презентували представникам ЗМІ Олександрійщини

З метою інформування широкого кола громадськості прорезультати роботи центру зайнятості за І квартал 2018 року та основні завдання щодо підвищення ефективності надання соціальних послуг клієнтам служби зайнятості протягом року, днями, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся брифінг для представників місцевих ЗМІ.

Директор Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Ірина Мукієнко розповіла присутнім про ситуацію, що склалась на регіональному ринку праці; поінформувала про застосування в роботі служби зайнятості принципово нових технологій та методів, спрямованих на запобігання довготривалому безробіттю, зміни філософії надання послуг, розширення спектру заходів взаємодії з безробітним населенням з урахуванням їх індивідуальних характеристик, мотивації та потенціалу до працевлаштування.

Також І. Мукієнко повідомила про введення в експлуатацію, з початку 2018 року, нового веб-сайту служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості». Основні переваги нового порталу: зручний та швидкий пошук вакансій і резюме по всій Україні, електронні кабінети для клієнтів служби зайнятості, можливість подання роботодавцями звітності в режимі онлайн, розширення можливостей самообслуговування громадян шляхом доступу до «Електронної черги» та можливість пройти профорієнтаційне тестування для визначення своїх здібностей до того чи іншого виду професійної діяльності.

Метою впровадження у діяльність державної служби зайнятостіелектронних сервісів є надання якісних послуг населенню та роботодавцям.

На завершення брифінгу, Ірина Мукієнко подякувала журналістам за активне сприяння в інформуванні мешканців Олександрійщини та висловила сподівання на подальшу співпрацю.