Іноземні компанії проінвестували економіку Кіровоградщини майже на 9 мільйонів доларів США

У минулому році економіку Кіровоградської області була підтримана іноземними компаніями.

Повідомляє голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

У економічний розвиток області було вкладено 8,9 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Інвестиції надійшли переважно у будівельну та промислову галузі області.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених з початку інвестування в економіку області станом на 31 грудня 2018 року (з урахуванням курсової різниці), становить 74,5 млн. дол. США, що більше на 6,3% порівняно з початком 2018 року (в Україні – на 2,2%). За цим показником область посідає 6 місце в державі.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу (наростаючим підсумком з початку інвестування) станом на 31 грудня 2018 року склав 78,9 дол. США (23 місце в Україні).

З країн Європейського Союзу унесено 42,5 млн. дол. США інвестицій або 57% загального обсягу акціонерного капіталу. З інших країн світу – 32,0 млн. дол. США або 43%.

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені у підприємствах: будівництва – 24,5 млн. дол. США або 32,9% загального обсягу інвестицій; промисловості – 22,7 млн. дол. США або 30,4%; оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,7 млн. дол. США або 9%; в організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 6,2 млн. дол. США або 8,4%; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 4,7 млн. дол. США або 6,2%, а також в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 4,4 млн. дол. США або 5,9%.

Інвестори 35 країн світу вклали капітал в економіку області. Серед провідних партнерів області Велика Британія – 17,9 млн. дол. США (24,1%), Кіпр – 14,7 млн. дол. США (19,7 %), Сейшельські Острови – 13,8 млн. дол. США (18,5%), РФ – 10,4 млн. дол. США (13,9%), Нідерланди – 4,3 млн. дол. США (5,8%). На ці країни припадає 82% загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

Загалом в області налічується 139 підприємств з іноземними інвестиціями, що входять до кола статистичного спостереження.