Інспектора ДАБІ в Кіровоградській області затримано на отриманні хабара у сумі 54 000 грн

У понеділок, 3 червня, спільно з працівниками УЗЕ в області та слідчих Кропивницького відділу було затримано «на гарячому» головного інспектора управління ДАБІ в Кіровоградській області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Під час досудового слідства встановлено, що чиновник вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 54 000 грн від суб’єкта підприємницької діяльності за не притягнення до відповідальності та накладання штрафів за порушення будівельних норм в діяльності АГЗС.

Наразі, порушнику оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення.