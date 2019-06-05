Інспектора ДАБІ в Кіровоградській області затримано на отриманні хабара у сумі 54 000 грн

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У понеділок, 3 червня, спільно з працівниками УЗЕ в області та слідчих Кропивницького відділу було затримано «на гарячому» головного інспектора управління ДАБІ в Кіровоградській області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Під час досудового слідства встановлено, що чиновник вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 54 000 грн від суб’єкта підприємницької діяльності за не притягнення до відповідальності та накладання штрафів за порушення будівельних норм в діяльності АГЗС.

Наразі, порушнику оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

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