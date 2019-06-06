Інспектору, який погорів на хабарі, обрано запобіжний захід

Голос Громади вчора повідомляв, про те що інспектора ДАБІ в Кіровоградській області затримано на отриманні хабара у сумі 54 000 грн зa не притягнення до відповідaльності і не нaклaдення штрaфних санкцій за порушення будівельних норм в діяльності AГЗС від суб’єкта підприємницької діяльності.

Наразі, інспектору оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою ) КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.