Інвалідність не стала на заваді: на Кіровоградщині лікар-викладач став практикуючим анестезіологом

Ярослав М. – інвалід 3-ї групи. Маючи повну вищу освіту в галузі медицини (закінчив Полтавську філію Медичного інституту Української асоціації народної медицини за спеціальністю «Лікувальна справа»), спочатку працював довгий час лікарем-анестезіологом, а потім викладачем фахової дисципліни в Олександрійському медичному училищі. Але згодом він зрозумів, що викладацька діяльність – це не те, чим би він хотів займатися упродовж свого життя. Чоловік збагнув, що бажає повернутися до практики і працювати за фахом та допомагати людям.

За допомогою у пошуці відповідної вакансії, Ярослав М. звернувся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості і був згоден розглянути вакансії не лише по місту та району, а й взагалі по області. Медику пощастило: невдовзі фахівці центру зайнятості підібрали йому вакансію лікаря-анестезіолога у Добровеличківській центральній районній лікарні. Пан Ярослав нею зацікавився, поїхав на співбесіду до керівника закладу (головний лікар Добровеличківської ЦРЛ Петро Гинькут, за фахом, до речі, також анестезіолог), ознайомився з умовами праці, колективом і, залишився задоволеним побаченим, погодився зайняти цю посаду.

На початку листопада Ярослава М. було офіційно працевлаштовано і нині він працює за покликанням: є лікарем відділення анестезіології та інтенсивної терапії.