Інвалідність не вирок. В Олександрії жінка з інвалідністю знайшла роботу на місцевому підприємстві

Зайнятість громадян з інвалідністю є одним із ключових чинників для розвитку їх особистості, дозволяє поважати себе, додали впевненості, допомагає не замикатись у собі, долати розчарування та самотність.

Так склалося, що мешканка Олександрії Надія Володимирівна, через погіршення стану здоров’я довелось звільнитись з роботи.

На своєму довгому шляху пошуку роботи, тривалістю майже рік, вона зустрічала багато перепон. По-перше, важко було знайти відповідну для людини з ІІІ-ю групою інвалідності роботу. Не на її користь грав і передпенсійний вік та відсутність освіти. Проте, дієвий та активний характер Надії Володимирівни не дозволив їй бути безробітною навіть за таких умов.

У листопаді цього року на ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» з’явилася вакансія диспетчера, яка одразу була запропонована Надії Володимирівні.

Сьогодні Надія Володимирівна працює на підприємстві диспетчером та задоволена новим місцем роботи.

«Хто шукає – той завжди знаходить», – переконана Надія Володимирівна, основні правила якої – не дати себе зламати обставинам, завжди вірити в себе, свої сили та жити повноцінним життям.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на Олександрійський центр зайнятості.