Інвестиції в економіку міста – лише у вигляді металопластикових вікон

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради пропонувалося затвердити виконання Програми економічного та соціального розвитку м.Олександрії на 2016 рік, тобто через півроку після закінчення терміну дії документа.

На запитання, чому це запропоновано зараз, доповідаючий – начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко пояснив, що раніше підбити підсумки не було можливості, оскільки дані стосовно експорту-імпорту в економіці міста за минулий рік отримані лише нещодавно.

Не важко здогадатись, що затвердити виконання Програми пропонувалося виключно у позитивному ключі і так би мовити, одним махом, не вдаючись у подробиці. Крім того, посадовець доповів про реалізацію шести минулорічних інвестиційних проектів на загальну суму 27,5 млн.грн. та 96-ти соціальних заходів на суму близько 40 мільйонів гривень. “Ці інвестиції – переважно теплоенергозберігаючі заходи у вигляді заміни вікон у бюджетних установах” – пояснив Р.Черевашко.