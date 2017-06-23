В порушення Закону України державний реєстратор Олександрійської міської ради здійснив реєстрацію комунального підприємства «Муніципальна поліція», у той час коли у найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, чи похідні від цих найменувань. Відповідну інформацію опубліковано сторінці Поліції Кіровоградщини в соц.мережі Фейсбук.

В Олександрії ж державний реєстратор порушив вимоги Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.12 року №368/5 щодо вимог до написання найменування юридичної особи.

Засновниками комунального підприємства визначено вид діяльності організації – як охоронну, при цьому Закон України «Про охоронну діяльність» встановлює певні обмеження в охоронній діяльності. Так, згідно норми п. 2 ч. 1 ст. 10 цього Закону, при здійсненні охоронної діяльності забороняється використовувати ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до Міністерства внутрішніх справ України, СБУ, інших військових формувань, у тому числі у назві суб’єкта охоронної діяльності.

Аби не вводити в оману громадян та уникнути протиріч, керівництво управління Нацполіції області звернулося до територіального управління юстиції області. У випадку, якщо порушення не буде виправлено згідно з вимогами та нормами Закону, питання скасування реєстраційної дії, вчиненої державним реєстратором, вирішуватиметься в судових органах. В управлінні Нацполіції області вважають, що дана ситуація є неприпустимою, оскільки такі дії дезорієнтують громадян і можуть призвести до конфліктних ситуацій та мати негативний суспільний резонанс.

Нагадаємо, що речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко нещодавно на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук зазначав, що всі ГО та КП повинні будуть перереєструватися і прибрати геть слово “поліція” зі своїх назв. Відповідно до частин 4 та 5 статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування)”. Про що неодноразово повідомляв Голос Громади.