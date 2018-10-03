Історія уродженця Олександрії: грабіж, примирення та громадські роботи

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В березні поточного року місцевий неповнолітній мешканець проходячи по вулиці Декабристів побачив, що попереду нього йде малолітній з мобільним телефоном в руках, наздогнав його та вихопив з рух мобільний телефон марки Nomi i5011 EVO/M1 Black-Grey вартістю 1288 гривень. Після свого діяння зловмисник швидко зник з місця події. Повідомляє Голос Громади з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Та згодом правоохоронці встановили особу грабіжника і він уклав угоду про примирення з потерпілим та відшкодував нанесену малолітньому матеріальну шкоду. При цьому в угоді та сторонами було узгоджено покарання – у виді  громадських робіт на строк 120 годин. Відповідний термін відпрацювання, в якості покарання за грабіж, призначив зловмиснику під час засідання суд.

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Крім цього зі зловмисника на користь держави стягнуто 572 гривні витрат за проведення судової товарознавчої експертизи вартості викраденого ним телефону.

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