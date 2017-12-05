Історію про двомісячне маля, з яким матір в холод жебракувала на вулицях Олександрії, показали на всю країну

Сьогодні на телеканалі “Україна” показали сюжет про маленьку жебрачку. Історія про дівчинку, на руках з якою на холоді сиділа матір і просила гроші, нещодавно шокувала олександрійців. Молода жінка тримала на руках двомісячне немовля, одягнуте в легкому одязі, сидячи на асфальті. Небайдужі олександрійки викликали поліцейських, медиків та відповідні служби, і дівчинку забрали до лікарні.

Проте найбільше шокувало те, що немовля було у занедбаному стані, з пошкодженим пальчиком на ніжці та синцями на спинці й інших частинах тіла. Крім цього, немовля постійно спало, що не могло не викликати логічних запитань.

Педіатр дитячої лікарні м. Олександрії Олександра Кравченко повідомила, що коли дитину систематично тримати у холоді та не годувати, маля може засинати і перебувати в такому сонному стані. Ніяких алкогольних чи наркотичних інтоксикацій, на щастя, у дитини не виявлено. Що ж стосується синців, то лікар повідомила, що можливо вони отримані у результаті того, що мама сильно стискала дитину, але можливо й від того, що била або маля падало.

У ході журналістського розслідування було з’ясовано, що у горе-матері є ще одна донька п’яти років, яка також хворіє, а сама жінка має психічні розлади. Цю інформацію повідомила її матір – бабуся малюків та підтвердив психолог під час ефіру, який напередодні оглядав Світлану (маму немовляти). Жінка взагалі не орієнтується в реальній ситуації, не може сказати, в якій країні вона проживає, а рахувати може лише до п’яти.

Тож на сьогодні Світлана проживає з дітками зі своєю матір’ю, яка й допомагає жінці виховувати дітей. Молода жінка не отримує соціальної допомоги від держави на малюків, ніде не працює, а жебракуванням, за її ж словами, заробляє гроші, аби прокормити своїх діток.

Якщо ж буде доведено, що жінка не може виконувати батьківських обов’язків у результаті психічних розладів, то вона не зможе повернути дитину. Проте йде мова, що бабуся – матір Світлани, може оформити опіку над її дітьми.

Нагадаємо, 21 жовтня, про історію з маленькою дівчинкою повідомила в одній із спільнот у фейсбук олександрійка Ганна Лавриненко.