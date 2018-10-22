Кабінет міністрів підтримав підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5%

На позачерговому засіданні уряду в п’ятницю, 19 жовтня, Кабмін підтримав підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада.

Відтак, ціна газу з 1 листопада згідно з прийнятою постановою становитиме 8,550 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов’язання НАК «Нафтогазу» за поточною ціною.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Урядовий портал».

“Ціна на газ. У нас було лише два варіанти: або мінімальне підвищення, про яке ми домовились, або дефолт, галопуюча інфляція, знецінення всіх збережень. Ми обрали варіант, який можна компенсувати субсидіями. Щоб незахищені люди не відчули підвищення”, – зазначив Гройсман.

Глава уряду обіцяє, що кожна родина, яка не може повністю сплатити комунальні платежі, отримає субсидію.

“Ми прийняли рішення про розширення програми субсидій. Спростили підхід до оформлення субсидій. Будемо відслідковувати в регіонах, щоб кожна родина, яка не може повністю сплатити комунальні платежі, була захищена і заплатила лише частину”, – додав Гройсман.