Кабінет міністрів підтримав підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5%

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На позачерговому засіданні уряду в п’ятницю, 19 жовтня, Кабмін  підтримав підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада.

Відтак, ціна газу з 1 листопада згідно з прийнятою постановою  становитиме 8,550 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов’язання НАК «Нафтогазу» за поточною ціною.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Урядовий портал».

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“Ціна на газ. У нас було лише два варіанти: або мінімальне підвищення, про яке ми домовились, або дефолт, галопуюча інфляція, знецінення всіх збережень. Ми обрали варіант, який можна компенсувати субсидіями. Щоб незахищені люди не відчули підвищення”, – зазначив Гройсман.

Глава уряду обіцяє, що кожна родина, яка не може повністю сплатити комунальні платежі, отримає субсидію.

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“Ми прийняли рішення про розширення програми субсидій. Спростили підхід до оформлення субсидій. Будемо відслідковувати в регіонах, щоб кожна родина, яка не може повністю сплатити комунальні платежі, була захищена і заплатила лише частину”, – додав Гройсман.

 

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