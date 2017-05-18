Кабмін затвердив законопроект про пенсійну реформу без підвищення пенсійного віку

Учора, 17 травня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив законопроект про пенсійну реформу, яка не передбачає підвищення пенсійного віку для громадян. Надалі документ буде переданий на обговорення в Раду реформ при Президенті України, після чого його внесуть на розгляд Верховної Ради.

«Однією з вимог до пенсійної системи було те, щоб підвищити пенсійний вік. Наше завдання було уникнути підвищення пенсійного віку, і ми це завдання виконали. Пенсійний вік залишається на рівні 60 років (для жінок зараз він становить 58,5 років і підвищиться до 60 років у 2021 році) для людей, які мають страховий стаж 25 років», – сказав прем’єр Володимир Гройсман, презентуючи проект пенсійної реформи на засіданні уряду.

При цьому він повідомив про внесені зміни у порядок призначення соціальної допомоги, яка виплачується державою замість пенсії особам, котрі не мають мінімального страхового стажу. На сьогодні така допомога призначається з 63 років громадянам, страховий страж яких – менше 15 років. Проект закону передбачає, що тепер право на таку допомогу з 63 років матимуть громадяни, у яких страховий стаж менше 25 років, а у кого страховий стаж менше 15 років, зможуть отримувати соціальну допомогу від держави з 65 років.