Кабмін затвердив законопроект про пенсійну реформу без підвищення пенсійного віку

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Учора, 17 травня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив законопроект про пенсійну реформу, яка не передбачає підвищення пенсійного віку для громадян. Надалі документ буде переданий на обговорення в Раду реформ при Президенті України, після чого його внесуть на розгляд Верховної Ради.

«Однією з вимог до пенсійної системи було те, щоб підвищити пенсійний вік. Наше завдання було уникнути підвищення пенсійного віку, і ми це завдання виконали. Пенсійний вік залишається на рівні 60 років (для жінок зараз він становить 58,5 років і підвищиться до 60 років у 2021 році) для людей, які мають страховий стаж 25 років», – сказав прем’єр Володимир Гройсман, презентуючи проект пенсійної реформи на засіданні уряду.

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При цьому він повідомив про внесені зміни у порядок призначення соціальної допомоги, яка виплачується державою замість пенсії особам, котрі не мають мінімального страхового стажу. На сьогодні така допомога призначається з 63 років громадянам, страховий страж яких – менше 15 років. Проект закону передбачає, що тепер право на таку допомогу з 63 років матимуть громадяни, у яких страховий стаж менше 25 років, а у кого страховий стаж менше 15 років, зможуть отримувати соціальну допомогу від держави з 65 років.

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