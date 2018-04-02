Кандидатів на посади голів Приютівської та Новопразької ОТГ А.Коломійцева та Б.Курупа підтримала обласна організація “БПП “Солідарність”

31 березня в Кропивницькому пройшла шоста конференція Партії Блок Петра Порошенка “Солідарність”, на якій було підтримано рішення Олександрійської районної організації Партії щодо висунення кандидатів на посади голів Приютівської та Новопразької ОТГ.

Про це повідомила місцева організація “БПП “Солідарність” на сторінці у фейсбук сьогодні, 2 квітня.

На конференцію зібралися делегати, члени партії, депутати обласної та міської рад, а також поважні гості, серед яких: голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, народні депутати Костянтин Яриніч та Максим Саврасов, перший заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко.

Під час проведення конференції були обговоренні питання децентралізації, після чого відбулося голосування, яким делегати підтримали рішення зборів Олександрійської районної організації Партії щодо висунення кандидатів на місцевих виборах, що відбудуться 29 квітня цього року – Андрія Коломійцева на посаду голови Приютівської ОТГ та Богдана Курупа – на голову Новопразької ОТГ.