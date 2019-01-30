Швидка, вантажівки, автобуси тощо. Минула доба для рятувальників Кіровоградщини видалась «врожайною» (ФОТО)

Минулої доби на допомогу водіям на автошляхах Кіровоградської області залучалося 138 чоловік особового складу Управління ДСНС та 35 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

На складних ділянках доріг на території міста Олександрії та Кропивницького, а також Петрівського, Вільшанського, Голованівського, Новоукраїнського, Благовіщенського, Добровеличківського, Світловодського, Новомиргородського районів вивільнено 36 транспортних засобів: з них 25 вантажівок, 4 легкових автомобілів, 2 автобуси, 2 газелі, 1 мікроавтобус та 2 автомобілі швидкої медичної допомоги.