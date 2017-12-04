Минулої суботи в галереї VashArt відкрилася персональна виставка “Яскравий світ Анастасії Ярошевич”. Криворізька художниця привезла з собою серію яскравих робіт, подивитися на які, навіть попри дощову погоду, до галереї завітало чимало олександрійців.

Поміж небайдужих до художньої творчості олександрійців, прийшли привітати колегу і місцеві художники та творча спільнота міста. Серед запрошених також був присутній заступник голови Кіровоградської ОДА, депутат Олександрійської міської ради Андрій Коломійцев.

Галерист та художниця Ірина Кваша, користуючись нагодою, подякувала Андрію Коломійцеву за його небайдужість до розвитку культури в нашому місті та підтримку галереї. На знак щирої вдячності Ірина Кваша презентувала посадовцю одну з картин серії етюдів відомого олександрійського художника Олександра Охапкіна “По рідному місту”.

“Для мене приємною несподіванкою став цей подарунок. Я завжди намагаюся підтримувати такі творчі ініціативи, особливо, якщо це стосується майбутнього наших дітей. І саме творчість та культура виховує в дітях почуття особистості, відповідальне ставлення до культурних традицій своєї Батьківщини, формуючи їх світогляд та відповідне відношення до свого подальшого життя” – прокоментував подію Андрій Коломійцев.