Минулої суботи в галереї VashArt відкрилася персональна виставка “Яскравий світ Анастасії Ярошевич”. Криворізька художниця привезла з собою серію яскравих робіт, подивитися на які, навіть попри дощову погоду, до галереї завітало чимало олександрійців.

Поміж небайдужих до художньої творчості олександрійців, прийшли привітати колегу і місцеві художники та творча спільнота міста. Серед запрошених також був присутній заступник голови Кіровоградської ОДА, депутат Олександрійської міської ради Андрій Коломійцев.

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Галерист та художниця Ірина Кваша, користуючись нагодою, подякувала Андрію Коломійцеву за його небайдужість до розвитку культури в нашому місті та підтримку галереї. На знак щирої вдячності Ірина Кваша презентувала посадовцю одну з картин серії етюдів відомого олександрійського художника Олександра Охапкіна “По рідному місту”.

“Для мене приємною несподіванкою став цей подарунок. Я завжди намагаюся підтримувати такі творчі ініціативи, особливо, якщо це стосується майбутнього наших дітей. І саме творчість та культура виховує в дітях почуття особистості, відповідальне ставлення до культурних традицій своєї Батьківщини, формуючи їх світогляд та відповідне відношення до свого подальшого життя” – прокоментував подію Андрій Коломійцев.

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