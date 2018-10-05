Катерина Гончарова з Олександрії переможниця відкритого турніру з шашок

Відбувся відкритий турнір з шашок у Кременчуці інформує Голос Громади з посиланням на сайт телеграф.

Турнір проходив серед чоловіків та жінок. Для жінок змагання проходили за коловою системою.

Переможцем турніру з шашок серед чоловіків став Володимир Мількін, Серед жінок 1 місце завоювала Катерина Гончарова з Олександрії, яку за шалену витримку та міцні нерви під час гри називають “Сталевою Катею”.

Друге місце зайняла Ольга Котлік з Кременчука і стала единим учасником змагать, хто зміг перемогти чемпіонку на цьому турнірі. Бронзова нагорода дісталась Валентині Клименко.

6 жовтня до Чигирина поїдуть 4 кращих шашистів з Кременчука та Ольга Котлік, де будуть боротися за першість Чигиринського району з шашок.