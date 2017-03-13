Сьогодні, 13 березня 2017 року на апаратній нараді голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко обговорив питання неналежного стану Димитрівського психоневрологічного інтернату для чоловіків, що розташований в селищі Олександрійське (колишнє Димитрово).

Як зазначив посадовець, про це свідчить ряд перевірок, проведених моніторинговою групою, куди входили представники Департаменту з питань реалізації НПМ Секретаріату Уповноваженого, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого у Кіровоградській області та громадський монітор.

Так, моніторингова місія прибула без попередження і зафіксувала недостатній температурний режим в приміщені, а саме + 13… +15 градусів. Відзначили і погані санітарні умови та неохайний одяг на підопічних.

Загалом диспансер обслуговує 91 пацієнта, серед яких інваліди 1-2 груп та люди з тяжкими психо-неврологічними захворюваннями.

В зв’язку з цим голова ОДА наголосив на необхідності таких перевірок “без попередження” та на покращенні умов в спеціалізованих медичних закладах області, поставивши дане питання на особливий контроль.