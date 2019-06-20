Керівник відділення «Укрпошти» на Кіровоградщині заволодів понад 22 тис грн чужих грошей

Прокуратура Кіровоградщини схвалила публічне обвинувачення начальника міського відділення поштового зв’язку Центру обслуговування споживачів Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта» у привласнені бюджетних коштів.

Повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

В ході судових слухань прокурором Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури доведено, що дана особа вчинила привласнення, розтрату чужого майна, яке перебувало у її віданні та підроблення офіційного документа, таким чином заволодівши бюджетними коштами на загальну суму понад 22 тисяч гривень.

Однак, за наявності пом’якшуючих обставин та з урахуванням добровільного відшкодування завданого збитку, засуджену звільнено від відбування покарання з встановленням випробувального терміну тривалістю 2 роки.