Керівник юстиції Кіровоградщини нагадав про загрозу кримінальної відповідальності за хабарі на іспитах

За хабар на іспиті передбачена кримінальна відповідальність.

Про це нагадав керівник юстиції Кіровоградщини Вадим Гуцул у період проведення сесій у вищих навчальних закладах.

«Відповідальність за неправомірну вигоду, зокрема хабар, несуть обидві сторони – і та, що його дає, і та, що його отримує. Відтак за давання неправомірної вигоди передбачений мінімальний штраф у розмірі 8 500 грн, за її одержання – 17 000 грн.

Окрім цього, учасникам інциденту може загрожувати до 12 років позбавлення волі», – розповів посадовець.

За словами Вадима Гуцула, якщо в студента вимагають хабар, йому треба діяти за таким принципом:

Звернутись до органу студентського самоврядування або профспілки вищого навчального закладу.

Повідомити про проблему керівництво навчального закладу.

Підготувати докази. Йдеться про аудіо- чи відеозапис або ж свідчення друзів.

Звернутися до поліції.

Нагадаємо: своєчасне добровільне повідомлення про неправомірну вигоду звільняє від кримінальної відповідальності. Щоб отримати додаткову правову консультацію, можна зателефонувати до єдиного контакт-центру за номером 0 800 213 103.