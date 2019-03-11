Керівника Олександрійського ПК «Світлопільський» нагородили Почесною відзнакою

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Днями керівнику народного аматорського театру ПК «Світлопільський» Юрію Дзбановському вручили Почесну відзнаку Міністерства культури України «За багаторічну плідну працю в галузі культури».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Важливим є те, що народний аматорський театр 60 років поспіль бере активну участь у конкурсах, демонструє високий професіоналізм й сьогодні продовжує вражати своїх глядачів яскравими виставами під керівництвом нашого видатного земляка Юрія Дзбановського.

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