Керівника Олександрійського ПК «Світлопільський» нагородили Почесною відзнакою

Днями керівнику народного аматорського театру ПК «Світлопільський» Юрію Дзбановському вручили Почесну відзнаку Міністерства культури України «За багаторічну плідну працю в галузі культури».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Важливим є те, що народний аматорський театр 60 років поспіль бере активну участь у конкурсах, демонструє високий професіоналізм й сьогодні продовжує вражати своїх глядачів яскравими виставами під керівництвом нашого видатного земляка Юрія Дзбановського.