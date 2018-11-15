Керівники Інклюзивно-ресурсних центрів області звітувалися про перші результати роботи установ

Вчора, 14 листопада, у Кропивницькому відбулася нарада щодо впровадження інклюзивної освіти з керівниками 20-ти Інклюзивно-ресурсних центрів Кіровоградщини (далі ІРЦ), управлінь й відділів освіти району та області під керівництвом Сергія Кузьменка. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

20-ть ІРЦ, що наразі діють в області, отримують окрему державну субвенцію для забезпечення їх потрібним обладнанням.

Про перші результати роботи установ звітували керівники ІРЦ із Кропивницького, яким має три центри, Олександрії, Знам’янки, Бобринця, Маловисківського, Новомиргородського, Добровеличківського, Компаніївського, Олександрійського, Петрівського, Гайворонський, Голованівського, Благовіщенського, Новоукраїнського, Бобринецького, Олександрівського, Долинського та Світловодського районів голові облдержадміністрації Сергію Кузьменко.

Учасники засідання обговорили питання щодо організації роботи ІРЦ, призначення керівників й педагогів центру та всебічний розвиток закладів.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес якісної освіти дітям з особливими потребами на рівні з усіма учнями, шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з урахуванням індивідуальних особливостей.